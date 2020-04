Originelle Lösungen zum Schutz vor dem Coronavirus bieten einige heimische Schneiderinnen an. Auch die Matratzenfirma „Flexima“ in St. Andrä stellt Mund-Nasen-Masken her.

Bietet auch bunt gemusterte Mund-Nasen-Masken aus Stoff an: Karoline Fellner © Privat

Handgenähte Masken sind kein gleichwertiger Ersatz für einen zertifizierten Mund-Nasen-Schutz, können aber das Risiko einer Tröpfcheninfektion reduzieren. „Dadurch wird verhindert, dass sich das Virus weiterverbreiten kann“, informiert Karoline Fellner, die in der Johann-Offner-Straße in Wolfsberg ihr „Schneiderei & Stoffstudio“ führt. Bereits seit Beginn der Pandemie sei an einem Hilfsmittel zur aktuellen Lage getüftelt worden. „Auch bunt gemustert, um wenigstens etwas Farbe in den Alltag zu bringen“, so Fellner weiter. Der momentane Istzustand: Die enorme Nachfrage steigt täglich, die heimischen Produzenten versuchen alles, um diese zu bewältigen.