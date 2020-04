Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Juwelier Waschier hat vor dem Geschäft in Wolfsberg eine Notfallbox für Schnellreparaturen von Uhren und Schmuck eingerichtet.

Was tun, wenn die Uhr plötzlich den Geist aufgegeben hat? Alle Juweliergeschäfte mussten aufgrund der Pandemie-Vorkehrungen schließen. Juwelier Waschier am Hohen Platz in Wolfsberg installierte nun angesichts vieler Anfragen eine kontaktlose Notfallbox für Schnellreparaturen von Uhren und Schmuck vor dem Geschäft.