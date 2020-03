Online-Messen & Co.: Die Corona-Krise zwingt die Kirche auch im Bezirk Wolfsberg zu neuen Angeboten in der Seelsorge.

Pfarrer Christoph Kranicki überträgt die Heilige Messe täglich über Facebook © Sandra Zarfl

Not macht erfinderisch, Corona auch: Weil keine heiligen Messen mit mehr als fünf Personen mehr stattfinden dürfen, zelebriert Christoph Kranicki digitale Gottesdienste. Der Wolfsberger Pfarrprovisor überträgt täglich die heilige Messe, die er mit dem Mesner in der Hauskapelle der Markuskirche feiert, live via "Facebook". „Viele Menschen feiern die Messe mit und schöpfen daraus Kraft“, berichtet Kranicki. Um als Besucher an der Online-Messe teilnehmen zu können, muss man keinen Account im sozialen Netzwerk haben. „Der Link zur Facebookseite der Stadtpfarre Wolfsberg kann nämlich auch ohne Registrierung aufgerufen werden“, so der Geistliche.