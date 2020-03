Der Wochenmarkt in St. Andrä wird am 4. und 11. April für die Kunden seine Pforten öffnen. Man kann unter Einhaltung der behördlichen Auflagen seine Einkäufe erledigen.

Am Bauernmarkt gibt es auch frische Eier © thatzpic - Fotolia

Der Wochenmarkt in St. Andrä hat am 4. und 11. April von 8 bis 12 Uhr wieder wie gewohnt am Rathausplatz geöffnet. Unter Einhaltung aller behördlichen Auflagen können die Kunden dort unbeschwert einkaufen. Die Marktstandbetreiber freuen sich auf den Besuch und halten ein breites Sortiment an Waren bereit.