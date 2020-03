Facebook

Das Hotel Torwirt erhielt eine Ausnahmegenehmigung der BH Wolfsberg, um Arbeiter der Baustellen zu beherbergen © Bettina Friedl

Am 16. März wurden aufgrund der Corona-Krise alle Hotels in Kärnten geschlossen. Doch nach wie vor haben einige Beherbergungsbetriebe geöffnet. „Die Verordnung sah eine Ausnahmemöglichkeit vor. Und so dürfen einige Quartiere im Lavanttal offen halten, die Arbeiter beherbergen“, sagt Bezirkshauptmann Georg Fejan und fügt hinzu: „Beherbergt werden dürfen aber nur Personen, die in die Ausnahmeregelung fallen, definitiv keine Urlauber.“