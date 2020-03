Facebook

Seit Freitag finden auch an den Grenzübergängen Lavamünd und Grablach Grenzkontrollen und Gesundheitschecks statt © (c) Daniel Raunig

Zigaretten in den Duty-Free-Shops in Slowenien kosten im Schnitt ein Viertel weniger als in Österreich. Und so sind auf der anderen Seite der Grenze häufig Unterkärntner anzutreffen, die sich mit Zigaretten eindecken. Freitagfrüh traten aufgrund der Corona-Krise verschärfte Einreisebestimmungen an den Grenzübergängen Lavamünd und Grablach in Kraft, die auch für Zigarettenkäufer gelten.