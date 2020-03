Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Teil der Einzelunternehmer, die sich beim „Beauty & Business Platzl“ eingemietet haben. Ihnen allen wird die Miete erlassen © KK/Anja Schart

„In Zeiten wie diesen machen sich Einzelunternehmer sehr große Sorgen und können nicht mehr schlafen, weil sie keinen Euro mehr verdienen können. Und so gehe ich mit gutem Beispiel in der Corona-Krise voran und habe all meinen Mietern für die Dauer der behördlichen Sperre die Miete erlassen“, sagt Markus Scherzer, dem die beiden Gebäude in St. Stefan gehören, die das „Beauty & Business Platzl“ bilden.