Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fatmir und Imrana Ramiqi vom „Kirchenwirt“ mit Josef Zarfl von der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud © KK/Gemeinde

In der Küche des Bezirksaltenwohnheims in Wolfsberg wird tagtäglich nicht nur das Essen für die 75 bis 80 Heimbewohner gekocht, sondern auch rund 200 Portionen, die als „Essen auf Rädern“ von AVS und Rotem Kreuz ausgeliefert werden. Doch nun erließ der Sozialhilfeverband Wolfsberg die Order an Gemeinden, keine Anträge für „Essen auf Rädern“ anzunehmen. Gerade in einer Zeit, in der ältere Personen das Haus nicht verlassen sollen, steigt die Nachfrage.