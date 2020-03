In Bezirk Wolfsberg sind Postpartner in Wolfsberg und St. Paul, im Bezirk Völkermarkt Postpartner in Kühnsdorf, Bad Eisenkappel und Gallizien betroffen.Alle andere halten vorerst offen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einige Postpartner schließen in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg © Markus Traussnig

Alle selbst betriebenen Postfilialen in Kärnten sind auch weiterhin geöffnet. Dazu kommen noch jene Postpartner, die aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen offenbleiben, also beispielsweise Lebensmittelhändler, Apotheken, Trafiken, Tankstellen, die zu den Postpartnern zählen. Sie werden auch weiterhin die Postdienste anbieten. Das bedeutet, dass von den 127 Postpartner in ganz Kärnten 26 geschlossen haben.

Im Bezirk Wolfsberg sind von diesen Schließungen die Postpartner (nicht Postämter) in Wolfsberg selbst und in St. Paul betroffen. Im Bezirk Völkermarkt halten die Postpartner in Kühnsdorf, Bad Eisenkappel und Gallizien ab sofort nicht mehr offen. „Der Versand ist bei allen offenen Postpartnern natürlich weiterhin möglich sowie in den Postfilialen in Kärnten, die alle geöffnet sind. Bei der Zustellung haben wir keinerlei Beeinträchtigungen“, erklärt Michael Homola, Pressesprecher der Post.

Wie lange diese Schließungen in den Bezirken aufrecht bleiben, kann aus derzeitiger Sicht nicht beantwortet bleiben und hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Krise ab.