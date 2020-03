Auslandslavanttaler über das Coronavirus„Panik gibt es bei uns derzeit noch nicht“

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Christoph Magnet aus St. Andrä und Gertrud Nöster aus Frantschach-St. Gertraud leben im Ausland. In der Kleinen Zeitung erzählen sie von ihren Erlebnissen rund um das Coronavirus.

Lebt seit 2009 in Florida: Christoph Magnet aus St. Andrä © Privat

Man könnte Christoph Magnet (36) beneiden, der in Florida quasi vor seiner Haustüre den endlos weißen Sandstrand und den Atlantik vorfindet. Doch auch vor den amerikanischen Grenzen hat das Coronavirus nicht haltgemacht. „Ich lebe mit meiner Familie nun in Quarantäne und bin über das Homeoffice mit meiner Firma verbunden. Es ist zu unserem Schutz, aber auch zum Schutz der anderen“, sagt der St. Andräer, der 2009 in den Sonnenstaat Florida auswanderte. Seitdem hat er sich dort niedergelassen.