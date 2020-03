Facebook

Der Bauernmarkt am Weiher in Wolfsberg ist am Freitag geschlossen © KLZ

Die beliebten Bauernmärkte in Bezirk werden wegen der Corona-Krise nur teilweise offen halten. Der Bauernmarkt am Weiherplatz in Wolfsberg am Freitag und der Bauernmarkt in St. Andrä am Samstag sind geschlossen. Lediglich der Markt beim Euco-Center in Wolfsberg wird am Freitag wie gewohnt geöffnet halten.