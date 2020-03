Wolfsberg "Team Santé"-Apotheken erweitern ihre Öffnungszeiten

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Isolde Lorber leitet die Activa-Apotheke im Euco-Center in Wolfsberg © Bettina Friedl

Zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter vor dem Coronavirus haben die Barbara-Apotheke in LKH-Nähe und die Activa-Apotheke beim Euco-Center in Wolfsberg Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Um die Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten, gibt es neue Anstell-Richtlinien. "Wenn es im Moment zu Wartezeiten vor der Apotheke kommt, dann nur deshalb, weil nicht zu viele Kunden gleichzeitig in der Apotheke sein sollen", erklärt Apothekenbesitzer Thomas Kunauer und fügt hinzu: "Die Kunden werden gebeten, beim Anstellen einen Abstand von mindestens einem Meter zu anderen Kunden einzuhalten. Für die Kunden stehen Desinfektionsmittel beim Eingang bereit."