Kleine Zeitung +

"Pfusch am Bau" Vermorschtes Dach bei Einfamilienhaus in Reichenfels

Das Flachdach eines Einfamilienhauses in Reichenfels ist durchfeuchtet und vermorscht. Zimmerer und Dachdecker ziehen sich aus der Verantwortung. Der Fall wurde am Sonntag bei "Pfusch am Bau" auf ATV ausgestrahlt.