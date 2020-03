Facebook

Gojer ist zuständig für die Müllabfuhr bei mehr als 30 Kärntner Gemeinden © Markus Traussnig

Viele Menschen waren heute früh verunsichert und haben nicht, wie gewohnt die Mülltonnen für die Müllabfuhr bereitgestellt. Was einen Mehraufwand für die Entsorgungsmitarbeiter bedeutete. Oskar Preinig, Geschäftsführer des Entsorgungsunternehmen Gojer versichert, dass Haushaltsmüll, Plastik und Papier weiterhin normal abgeholt werden. Das Unternehmen führt in mehr als 30 Gemeinden Kärntens die Müllabfuhr durch, in elf Gemeinden in Völkermarkt (bis auf Diex und Eisenkappel-Vellach) sowie in Bad St. Leonhard, Lavamünd, St. Paul und St. Andrä im Bezirk Wolfsberg. "Die Arbeit der Müllabfuhr ist genau, wie jene der Supermarkt-Mitarbeiter, eine Ausnahme in den Regelungen zur Eindämmung des Corona-Virus. Wir führen die Müllabfuhr also wie gewohnt weiter", so Preinig.