Die Heiligen Messen, die live übertragen werden, finden in der Hauskapelle statt © Bernhard Wagner

Die Stadtpfarre Wolfsberg hat ihre Gottesdienstordnung der Corona-Pandemie angepasst: In der Hauskapelle in der Markuskirche findet von Montag bis Samstag täglich um 18 Uhr eine Heilige Messe statt, die Gläubige via Live-Übertragung über "Facebook" in ihren eigenen vier Wänden mitverfolgen können. Auch der Sonntagsgottesdienst um 10.15 Uhr wird live übertragen.