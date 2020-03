In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Kleine Zeitung und die Arbeiterkammer (rechts: AK-Chef Günther Goach) laden zu telefonischen Steuerspartagen © Ak/Arnold Pöschl

Von 16. bis 18. März hätten in der Arbeiterkammer in Wolfsberg und Völkermarkt die Steuerspartage über die Bühne gehen sollen. Doch diese wurden nun gänzlich abgesagt. "Alle vereinbarten Termine werden ausgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, wenn es keine Ausgangsbeschränkung mehr gibt. Wir werden dann auf jeden einzelnen zukommen, der einen Termin bei uns hatte", sagt Joachim Rinösl, Steuerexperte der Arbeiterkammer. Anders, als am Freitag verlautbart wurde, werden die Beratungen auch nicht telefonisch durchgeführt.