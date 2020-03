In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Unterkärntner Skigebiete müssen aufgrund der Corona-Pandemie frühzeitig schließen. Heute und am Sonntag sind die Lifte noch in Betrieb.

© ARochau

Derzeit wird in Österreich alles getan, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Geschäfte (außer Supermärkte, Apotheken und Drogerien) und Schulen schließen, tausende Menschen arbeiten im Homeoffice, ganze Orte, wie Heiligenblut stehen unter Quarantäne. Die Kärntner Landesregierung hat am Freitag eine weitere Maßnahme beschlossen: Die Schließung aller Kärntner Skigebiete. Der Sonntag, der 15. März ist der letzte Betriebstag. Samstag und Sonntag sind die Lifte noch in Betrieb.