Im ehemaligen „Spar-Markt“ in St. Gertraud in der Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud hat Tune Tomic vor Kurzem die Firma „TT-Natursteine“ eröffnet.

Bürgermeister Günther Vallant, „TT-Natursteine“-Geschäftsführer, Marktgemeinschafts-Obmann Edwin Storfer und Amtsleiter Roland Kleinszig © Privat

Großer Andrang herrschte am vergangenen Wochenende bei der Geschäftseröffnung der Firma „TT-Natursteine“ von Tune Tomic im ehemaligen „Spar-Markt“ in St. Gertraud. Das Unternehmen ist auf den Handel und die Verlegung von Natursteinen, Marmor, Granit & Co. spezialisiert. Darüber hinaus bietet der Unternehmer in seinem neuen Geschäft ein breites Angebot von Musterböden, Natursteinen, Zubehör für die Grabpflege und vieles mehr an.



Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeit gratulierte Bürgermeister Günther Vallant zum Sortiment und der Erweiterung des Branchenmixes in der Gemeinde. Nicht zuletzt dankte er für die Revitalisierung des Gebäudes als wichtigen Beitrag zur Ortskernbelebung von Frantschach-St. Gertraud. Das Leistungsangebot des neuen Unternehmens ist im Internet unter www.tt-natursteine.at ersichtlich.