„Embassy“-Chef Manuel Wutscher © Bettina Friedl

Veranstaltungen mit über 500 Personen im Freien und mehr als 100 Personen in einem Raum sind aufgrund des Coronavirus bis 3. April verboten. Doch wie sieht es in Lokalen und Discos mit hunderten Besuchern aus? „Es rufen sehr viele Gastwirte bei der Bezirkshauptmannschaft an, um sich zu erkundigen. Normale Gastronomiebetriebe sind eigentlich vom Verbot ausgenommen, obwohl die gleiche Ansteckungsgefahr besteht, wie bei Veranstaltungen mit vielen Leuten, die abgesagt werden müssen. Es handelt sich um einen Graubereich, der hoffentlich bald vom Ministerium geklärt wird“, so Bezirkshauptmann Georg Fejan. Er appelliert „an den Hausverstand und die Eigenverantwortung“ der Personen, Menschenansammlungen zu meiden. „Immerhin gibt es den Appell, Sozialkontakte auf ein Minimum zu beschränken.“