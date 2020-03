Thermalbad und Gesundheitsresort im Lavanttal sind für externe Gäste geschlossen. Sonntagsgottesdienst in der Markuskirche in Wolfsberg abgesagt, Messe aus Kapelle wird via Facebook live übertragen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gesundheitsresort in Bad St. Leonhard wurde für externe Gäste geschlossen © SeneCura-Gruppe

Durch das Coronavirus ist das öffentliche Leben im ganzen Land eingeschränkt, auch im Lavanttal sind Einschnitte bemerkbar. Ein Großteil der Veranstaltungen wurde abgesagt. Auf der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg fragen laufend Personen bezüglich Festen, Konzerten, Lesungen & Co. an. „Alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen im Freien und über 100 Leuten in einem geschlossenen Raum sind laut Bundeserlass verboten, alles darunter nicht. Wir appellieren aber dennoch an die Vernunft der Veranstalter, alles abzusagen, was nicht notwendig ist. Immerhin kann man sich auch bei Veranstaltungen mit weniger Leuten anstecken“, sagt Bezirkshauptmann Georg Fejan.