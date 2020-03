Ein 45-Jähriger wurde Mittwochvormittag beim Versuch, ein Förderband wieder in Ganz zu bekommen, verletzt. Er wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert.

Ein 45-jähriger Lavanttaler wurde bei einem Unfall an einem Förderband schwer verletzt (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Am Mittwoch gegen 9 Uhr kam es in der Halle eines Produktionsbetriebes im Lavanttal zu einem Unfall, bei dem ein Arbeiter verletzt wurde. Der 45-jährige Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war gerade mit der Produktion von Dämmplatten beschäftigt. Die fertigen Platten werden im Paket über ein Förderband zum Lagerplatz transportiert. Als dieses Förderband plötzlich stehen blieb, versuchte der Arbeiter, es wieder in Bewegung zu setzen.