Bausachverständiger Günther Nussbaum nahm das Haus in Reichenfels unter die Lupe. Am Bild mit Johannes Baumgartner und seiner Frau Sabine Baumgartner-Rafling © ATV

Der Traum eines Eigenheimes ist für Johannes Baumgartner und seine Frau Sabine Baumgartner-Rafling im Jahr 2014 in Erfüllung gegangen. „Wir haben im Mai 2014 ein Haus in Reichenfels gekauft und sind im Dezember 2014 eingezogen“, erzählt Sabine Baumgartner-Rafling und fügt hinzu: „Errichtet wurde das Ziegelmassivhaus in den Jahren 2006 und 2007.“