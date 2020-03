Für den 18. April war am Schlossberg in Bad St. Leonhard wieder eine Marienerscheinung vorausgesagt. Diese muss heuer unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Weichselbraun

Marienerscheinungen an sich können wohl auch Behörden nicht untersagen. Das Drumherum allerdings schon. Für den 18. April wurde in Bad St. Leonhard die nächste Marienerscheinung angekündigt. In regelmäßigen Abständen lockt eine Marienerscheinung hunderte Gläubige auf den Schlossberg in Bad St. Leonhard. Heuer wird Maria zum Leidwesen vieler ohne Publikum in Erscheinung treten müssen. "Wir haben als Gemeinde entschieden, dass wir das heuer nicht in diesem Ausmaß haben wollen", sagt Bürgermeister Simon Maier. Grund dafür ist das Coronavirus. Es würden immer sehr viele Italiener kommen.