In einer Wohnung in St. Andrä kam es am Donnerstag zu einem Küchenbrand. Der Grund war die Überhitzung von Fett am Herd. Die Feuerwehr Eitweg rückte aus.

Die Feuerwehr Eitweg entlüftete die Wohnung (Sujetfoto) © FF

Am Donnerstag gegen 14 Uhr kam es in der Küche in einer Wohnung in der Gemeinde St. Andrä aufgrund Überhitzung von Fett zu einem Küchenbrand. Dieser konnte vom Wohnungsbesitzer selbst gelöscht werden. Jedoch kam es zu so starker Rauchentwicklung, sodass die Wohnung von der Freiwilligen Feuerwehr Eitweg entlüftet werden musste. Es entstand erheblicher Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.