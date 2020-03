Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Margit Holzer vom Tourismusverein in St. Paul mit ihrem Knoblauch © Franz Gerdl

Regionale Ware und das Einkaufen im Ort fördern – das war die Grundidee für eine neue Initiative, die man in St. Paul umsetzen möchte. Mit dem „St. Pauler Genussplatz“, ein regionaler Markt, der einmal im Monat stattfinden wird, soll das gelingen. „Wir haben hier wirklich gute Ware und gute Produzenten. Es ist ein Aufruf an die Menschen, regional zu kaufen aber auch an die Produzenten, am neuen Markt teilzunehmen“, sagt Margit Holzer vom Tourismusverein St. Paul, der den neuen Markt auf die Beine stellen wird. Sie wird mit ihrem Knoblauch und Knoblauchprodukten sowie Gemüsesorten ebenso am Markt, der vor dem Rathaus jeden ersten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr stattfinden wird, vertreten sein.