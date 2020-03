Facebook

Blick vom Großen Speikkogel auf der Koralpe auf den Windpark Handalm © Schmerlaib

50 Windräder bis zum Jahr 2025 – so der ambitionierte Energiemasterplan des Landes. Doch dieser ruft nicht nur Freunde der Windenergie auf den Plan, sondern auch Gegner, wie etwa den Alpenverein, Birdlife Kärnten, den Jagdaufseherverband, den Verein Protect sowie die Initiative „Kärntner Berge ohne Windräder“. Letzterer gehört auch Robert Gritsch aus dem Lavanttal an: „Das Verführerische an der Windkraft ist ihr grünes Mäntelchen, das auf den ersten Blick grüner nicht sein könnte. Aber ist es wirklich so umweltfreundlich und sauber?“