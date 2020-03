Facebook

Mitglieder der Singgemeinschaft Kliening bei der Jahreshauptversammlung © KK/SIMONE KOLLER

Bei der Jahreshauptversammlung der Singgemeinschaft Kliening unter Obmann Stefan Dexl ließ der Verein die vergangenen zwei Jahre Revue passieren, die so manche Veränderungen mit sich brachten. Mit Jahresbeginn legte Karin Maurer ihr Amt als Chorleiterin nach einem Jahrzehnt zurück. Ihre Nachfolgerin Barbara Koller hat seitdem die musikalische Leitung über und startete mit den Sängern bereits in die erste Probenphase, da am 17. Mai ein Mariensingen in Bad St. Leonhard am Programm steht. In der Kundigundkirche wird der Klangkörper erstmals unter der neuer Leitung ein Konzert zum Besten geben.