Der Lavanttaler Ackerbautag fand in der Landwirtschaftlichen Fachschule in St. Andrä statt. Es gab wichtige Tipps für den Anbau und einen Ausblick auf die Marktentwicklung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Teilnehmer beim Ackerbautag in St. Andrä © KK/Raiffeisen-Lagerhaus-Lavanttal

Nachdem das Lavanttal eine wichtige Ackerbauregion in Kärnten ist, lud das Lagerhaus Lavanttal Agrar-Team mit Spartenleiter Peter Streit in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Kärnten und der Landwirtschaftlichen Fachschule St. Andrä zum Lavanttaler Ackerbautag ein. Streit gab Anbau-Tipps und einen Ausblick auf Marktentwicklungen, Preise und Vorkontrakte. Christian Krumphuber, Pflanzenbaudirektor der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, berichtete über die Klimakrise und die „Klimwandelanpassung“ als zentrales Thema in der Landwirtschaft. Einen Einblick in das betriebliche Risikomanagement und die Problematik, dass nur zehn bis 15 Prozent der Bauern betriebswirtschaftliche Aufzeichnungen führen, gab Michael Schaffer von der Landwirtschaftskammer in der Steiermark.