Die ältesten Fastentücher in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt befinden sich in den Kirchen von Bad St. Leonhard und Haimburg.

Das Fastentuch von Reichenfels hängt heute ganzjährig in der Kirche in Bad St. Leonhard © Josef Emhofer

Kärnten ist einzigartig, was die Fülle der Fastentücher angeht. Einst in ganz Europa verbreitet, ist ein Großteil der Tücher inzwischen verloren gegangen. In Kärnten hingegen gibt es nicht nur zahlreiche Fastentücher aus sechs Jahrhunderten, sie finden darüber hinaus – auch das ist eine Besonderheit – bis heute liturgische Verwendung. Sie werden also während der Fastenzeit in den Kirchen aufgezogen und verhüllen den Hauptaltar oder Seitenaltäre.