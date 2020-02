Am 29. Februar startet die Eisdiele in der Innenstadt in die Saison. Familie Stocker hat nach 20 Jahren einen Nachfolger gesucht.

Manuela und Petra Stocker sowie „Eismeister“ Peter Bauer bei der symbolischen Übergabe des Eissalons „Il Gelato“ an die Italiener Mirko Dal Cin und Danny Pessot (von links) © Bettina Friedl

Für die Schwestern Petra und Manuela Stocker war der Eissalon „Il Gelato“ am Rossmarkt in Wolfsberg ihr „Baby“, in das sie viel Herzblut gesteckt haben. Manuela Stockers Ehemann Peter Bauer, auch bekannt als „Eis-Heinzi“, hat in der Hochsaison rund 150 Liter Eis pro Tag produziert.