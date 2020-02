Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"StadtMacher"-Projektleiter Bernhard Teferle (Mitte) erhält per Werkvertrag künftig 1500 Euro pro Quartal © Stadtpresse

Mit jeder Menge Veranstaltungen bereichert die Initiative „StadtMacher“ rund um Bernhard Teferle seit Ende 2016 das Kulturangebot in Wolfsberg – angefangen vom Stadtball über Konzerte bis hin zu Lesungen. Deshalb stand der Abschluss eines Werkvertrages für das Jahr 2020 mit Bernhard Teferle als Projektleiter auf der Tagesordnung in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche: Dabei geht es um einen Vertrag in der Höhe von 1500 Euro pro Quartal.