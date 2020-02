Autofahrerin hielt beschädigten Wagen im Donnersbergtunnel an. Eine nachkommende Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Eine 47 Jahre alte Pkw-Lenkerin aus Niederösterreich ist am Montagnachmittag auf der Südautobahn im Donnersbergtunnel (Gemeinde St. Andrä) in Fahrtrichtung Wien zu weit nach rechts gekommen und gegen den Randstein gefahren. Dadurch wurde ein Reifen beschädigt. Die Frau hielt ihr Fahrzeug einige Meter danach auf dem ersten Fahrstreifen an.