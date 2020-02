Facebook

Fritz Strobl, Doris Ganster, Hannes Scharf, Harald Rutrecht (hinten), Gerald Wutscher, Barbara Muchitsch und Josef Steiner (von links) © Kurt Steinwender

Ursprünglich von Bauern für Bauern gegründet, ist der Maschinenring heute ein Dienstleistungsunternehmen, das von jedermann in Anspruch genommen werden kann. Bei der diesjährigen Vollversammlung am Samstag in der Landwirtschaftlichen Fachschule St. Andrä brachten der Obmann Gerald Wutscher und die Geschäftsführerin Barbara Muchitsch einen Rückblick über das derzeitige Betätigungsfeld. Dazu zählen mittlerweile Reinigungsdienste für diverse Gebäudeobjekte, Baummonitorings zur Sicherheit der Bevölkerung sowie das Freihalten der Stromleitungen für den Verbund und die Kärnten-Netz GmbH. In Kooperation mit dem Lagerhaus Lavanttal wird nun ein Gartenservice (Hecken- und Rasenschnitt, Unkrautbekämpfung usw.) angeboten.