Teilweise schneit es am Mittwoch bis in die Täler herab. Die Tageshöchstwerte erreichen 3 bis 5 Grad.

© jefunne - Fotolia

Ein markanter Wetterwechsel mit Abkühlung ist am Mittwoch in Unterkärnten zu erwarten. Eine Kaltfront zieht über unser Land hinweg, gleichzeitig bildet sich ein Tief über Oberitalien. Dabei regnet es verbreitet und die Schneefallgrenze sinkt. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf bis auf rund 500 Meter Seehöhe herab, gebietsweise schneit es damit sogar bis in die Täler herab. Der Schwerpunkt des Niederschlags verlagert sich nur langsam in Richtung Grenzland zu Slowenien. Hier kann es örtlich auch bis zum Abend regnen oder schneien. Im Bereich der Karawanken fällt definitiv am meisten Schnee.