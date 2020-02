Facebook

Der Bau des Kinos beim Stadionbad in Wolfsberg schreitet in großen Schritten vora © Friedl

Ein neuer Kabinentrakt im Stadionbad um 100.000 Euro, ein neuer Hochbehälter in Prebl um 300.000 Euro, weitere Urnennischen im Friedpark oder 360.000 Euro für den Einsatz des Kanalroboters: Das sind einige Projekte, die die Wolfsberger Stadtwerke heuer umsetzen. Auch die Kanal-Baustellen Schwemmtratten und Hattendorf werden demnächst fortgeführt. Insgesamt investieren die Stadtwerke heuer 4,1 Millionen Euro. Der Geschäftsplan stand auf der Tagesordnung im Gemeinderat am Donnerstag.

Der Beschluss wurde mehrheitlich gefasst, die ÖVP stimmte dagegen. „Die ÖVP ist offenbar schon im Wahlkampfmodus. Wir müssen den Geschäftsplan beschließen, ohne Budget können die Stadtwerke nicht handeln“, so Hannes Primus (SPÖ). „Wir haben uns die Zahlen angeschaut, doch der Plan ist zu undurchsichtig“, sagte Stadtrat Josef Steinkellner (ÖVP), der auf den Skandal rund um zwei ranghöhere Mitarbeiter überleitete, die wegen „Fehlverhalten“ gekündigt wurden. „In beiden Fällen sind Gerichtsverfahren anhängig. Was ist, wenn eine Wiedereinstellung im Raum steht?“, spielte Steinkellner auf mögliche unerwartete Personalkosten an.

Und so will die ÖVP, dass die seit Sommer unbesetzte Leitung der Abteilung Wasser intern nachbesetzt wird. „Dieter Rabensteiner, der nach seinem Rücktritt als Geschäftsführer in die zweite Reihe trat, könnte die Abteilung Wasser leiten. Das wäre ein positives Zeichen an die Gebührenzahler, wenn niemand neu eingestellt wird“, so Steinkellner.

In dieser Sache antwortete Harald Wenzl, der nach Rabensteiners Rücktritt im November befristet bis 30. Juni 2020 die Geschäftsführung übernahm: „Die Idee, diese Stelle intern zu besetzen, würde ich sofort unterschreiben, wenn wir jemanden Geeigneten hätten. Aus meiner Sicht haben wir aber keinen.“

Laut Wenzl wurde auch nach der zweiten Ausschreibung kein Leiter für das Wasserwerk gefunden. Wie es weitergeht? „Am 29. Februar endet die Bewerbungsfrist für die Stelle der Geschäftsführung. Eventuell ist da ein Kandidat dabei, der nicht als Geschäftsführer, aber als Leiter für die Abteilung Wasser geeignet ist“, so Wenzl. Wenn nicht, wird die Stelle ein drittes Mal ausgeschrieben. Ob sich Wenzl für die Stelle des Geschäftsführers bewerben wird? „Das halte ich mir offen, es ist ja noch eine Woche Zeit. Es gefällt mir auf alle Fälle sehr gut in Wolfsberg“, so der interimistische Chef.