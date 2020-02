Facebook

Robin Kainbacher mit einem Saugbagger © Steinwender

Einen ungewöhnlichen Handel betreibt Robin Kainbacher aus St. Andrä. Sowohl über seinen Onlineshop www.gold-rush.at, als auch seit Kurzem in seinem Geschäft in St. Andrä 71 (in der Nähe der Kärntner Sparkasse mitten im Ort) vertreibt der Lavanttaler jegliche Utensilien zum Goldsuchen und Mineraliensammeln.

Was für manche nach Wilden Westen klingt, wird nämlich auch in Kärnten und Lavanttal wieder vermehrt betrieben. Kainbacher ist selbst seit zehn Jahren leidenschaftlicher Goldsucher und kann hier seinen Kunden einiges an Wissen weitergeben.

So hält er es auch für möglich, dieses Hobby zum Beruf zu machen und Goldwaschkurse oder Goldwaschreisen anzubieten. Interessenten können sich unter der Nummer 0664 / 912 55 10 melden. Seine Markenprodukte bezieht er aus den USA. Das Sortiment reicht vom einfachen Sieb bis hin zur Dredge, einem vollautomatischen Saugbagger. Ab 250 Euro ist eine Grundausstattung erhältlich und auf Wunsch auch eine Einschulung im passenden Gewässer.