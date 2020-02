Facebook

Das Ehepaar Othmar und Maria Haag in ihrem neu gestalteten „Gesundheitszirkel“ © Zarfl

Viel hat sich in den letzten Monaten im Wohlfühlzentrum „Befima“ in Bad St. Leonhard getan. Rund 150.000 Euro wurden in einen wochenlang andauernden Umbau investiert. „Bei uns steht seit Beginn die Gesundheit im Vordergrund“, so Othmar Haag, der mit seiner Frau Maria die Firma seit 1996 führt. Vor etwas mehr als zehn Jahren wurde das „Wohlfühlzentrum Befima“ im Sonnenweg neben dem Billa erbaut. Nun wurde in die neuesten Technologien investiert.

„Im digital gesteuerten ,Gesundheitszirkel’ kann man nicht nur Stress abbauen, sondern auch Beweglichkeit und Schmerzfreiheit erreichen“, so die beiden. Trainer und Kunden können den Trainingsverlauf auch via App verfolgen. Zudem können unterschiedliche Trainingsprogramme etwa für die Osteoporose-Prävention, Stoffwechselaktivierung oder zum Muskeltraining eingesetzt werden. „Vorbeugungen gegen Volkskrankheiten, wie Herz-Kreislauferkrankungen, sind wichtig. Gezielte Übungen können ein gutes Fundament sein“, so Othmar Haag, der heuer im Zuge der Fußball-Europameisterschaft als Therapeut für die Schiedsrichter in Istanbul sein wird.

„Das wichtigste ist, länger gesund zu bleiben“, so Othmar Haag. Schließlich kenne das Training keine Altersbegrenzung. In weiterer Folge sind auch Vorträge zu Gesundheitsthemen von Experten geplant. Infos gibt’s auch im Netz unter www.befima.at.