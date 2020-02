Facebook

Bis 27. Februar ist Waltraud Mittler noch am alten Standort © Friedl

Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es „Leonardo“ am Hohen Platz in Wolfsberg – eine Trendboutique mit jeder Menge Wohnaccessoires, Gläsern, Taschen & Co. Nun war für Inhaberin Waltraud Mittler die Zeit reif für eine Veränderung: „Jede Veränderung tut gut, deshalb wollte ich etwas Neues.“ Abgesehen davon ist der jetzige Standort am Hohen Platz 12 aufgrund von vier Stufen beim Eingang nicht barrierefrei. „Man glaubt gar nicht, was das ausmacht“, so Mittler.

Schon bald wird Mittler mit ihrem Geschäft umziehen, dem Hohen Platz bleibt sie treu. „Mir war es wichtig, am Hohen Platz zu bleiben. Wir ziehen in ein Geschäft auf der anderen Straßenseite gegenüber vom Schmuckgeschäft Weisshaupt ein“, erklärt Mittler, die dort in der zweiten März-Woche eröffnen wird. Am jetzigen Standort hat sie noch bis 27. Februar geöffnet. „Vom 24. bis 27. Februar wird es Prozente geben und ich will mit meinen Kunden anstoßen und mich für ihre Treue bedanken“, verrät Mittler.

Ihr neues 80 Quadratmeter großes Geschäft am Hohen Platz 3 will sie „altstadtmäßig“ einrichten. Mit „altem Holz“ will sie Lampen, Vasen, Schalen, Kerzen, Schmuck & Co. urig in Szene setzen. Die bisherigen Öffnungszeiten gelten dann auch im neuen Geschäft: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9.30 bis 14 Uhr.