Herfried Urbani mit Mutter Evelyn und Gerhard Hermann © Zarfl

Das „Humanitäre Hilfswerk Hermann“ aus Wolfsberg sammelt seit Jahren für Bedürftige in Moldawien, Bulgarien und Rumänien. Tonnenweise Hilfsgüter wurden seitdem in den Osten geschickt. Alleine 15 Tonnen waren es seit dem Umzug vor drei Monaten vom Hohen Platz in die Kreuzgasse 5, wo Gerhard und Galina Hermann (gut verpackte) Kleidung, Schuhe, Handtücher, Geschirr & Co. für Arme entgegennehmen.

Abgabestelle ist auch das „Diskont Depot“ gegenüber vom Obi. Dort hat Familie Urbani dem Humanitären Hilfswerk kostenlos Container zur Verfügung gestellt. Nun wurde das Lager bei „Diskont Depot“ um einen Flohmarkt erweitert. „Wir möchten damit auch den Menschen vor Ort helfen. Zwei Container nutzen wir zur Lagerung, in einem dritten haben wir die Güter in Regalen aufgestellt, die jeder gegen eine freiwillige Spende mitnehmen kann“, sagt Gerhard Hermann. Immer freitags von 17 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr hat der Flohmarkt geöffnet, zur selben Zeit kann man nicht mehr benötigte Güter abgeben.