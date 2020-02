Facebook

Die Narren haben im Lavanttal wieder das Sagen © Jürgen Fuchs

Am Wochenende und darüber hinaus verwandelt sich das Lavanttal wieder in eine Faschingshochburg. Los geht es am Samstag mit gleich sechs Faschingsumzügen.

Preitenegg. Start am Samstag um 9.59 Uhr vor der Schule.

Wolfsberg. Um 11.30 Uhr ziehen die Narren am Samstag vom Bleiweißparkplatz durch die Stadt. Um 13 Uhr: Prämierung am Weiherplatz mit „The Joker Rock & Roll Band“.

St. Andrä. Start am Samstag um 14 Uhr mit Treffpunkt bei der Adeg-Zentrale. Im Anschluss: Faschingsparty in der Stadt.

Lavamünd. Der Umzug startet Samstag um 14 Uhr bei der Raiffeisenbank, anschließend Faschings-Triathlon.

St. Margarethen. Samstag um 14.44 Uhr: Umzug vom Sportplatz zum GH Stoff. Danach: Party und Maskenprämierung.

Bad St. Leonhard. Faschingsumzug samt Prämierung Samstag um 15 Uhr beim Hauptplatz.

St. Michael. Am Sonntag Kinderfasching um 14 Uhr: Umzug vom Rüsthaus zur Festhalle mit Hüpfburg und Glückshafen.

Schiefling. Umzug am Sonntag um 14 Uhr im Ort.

St. Stefan. Umzug am Rosenmontag ab 14 Uhr vom Parkplatz der RCP-Vermietung bis zu Sabrinas Café und weiter zum Gasthof Hofer.

Reichenfels. Faschings-Marathon am Dienstag: Um 10 Uhr ziehen die Kinder mit Musik durch den Ort.

Ettendorf. Umzug am Dienstag um 14 Uhr: Sammeln im Bereich der Raika-Siedlung.

St. Paul. Am Dienstag um 15 Uhr erfolgt der Abmarsch der

Narren von der Raiffeisenbank zur Firma Mahkovec. Im

Anschluss: närrisches Treiben in den Gastrobetrieben.

Frantschach-St. Gertraud. Der Umzug geht am Dienstag um

15 Uhr los. Anschließend wird im Mondi-Festsaal gefeiert.