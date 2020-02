Facebook

Das „Gasthaus zur Packstrasse“ in Twimberg hat noch geöffnet, sucht aber einen Käufer © Steinwender

"So wie es bei den Landwirten anfing, geht es nun bei uns Gastwirten weiter“, bringt es Thomas Nischelwitzer vom „Gasthaus zur Packstrasse“ in Twimberg auf den Punkt. Gemeint ist, dass viele Gasthäuser, vor allem auch Traditionsgasthäuser, die Pforten schließen müssen. Zum einen ist es schwierig, Pächter oder Käufer zu finden, wenn es keine Nachfolge in den eigenen Reihen gibt, zum anderen machen die gesetzlichen Auflagen vielen Gastwirten das Leben schwer.