Aufgrund seiner Größe ein beliebtes Fotomotiv: Der 2,02 Meter große Hotel-Besitzer Peter Mosgan inmitten chinesischer Touristen © Privat

Bis vor wenigen Wochen sah man in der Früh am Weiher in Wolfsberg oft einen Reisebus, in den dutzende Chinesen mit Koffer und Kamera ausgerüstet einstiegen. Immerhin ist das Drei-Sterne-Hotel Torwirt mit 50 Zimmern und 100 Betten dafür bekannt dafür, jährlich tausende chinesische Touristen zu beherbergen. Doch seit Wochen ist weit und breit kein einziger chinesischer Gast zu sehen.