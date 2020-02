Kevin A. Rausch (39) stellt Bilder in der Galerie II in St. Andrä aus. Am Donnerstag findet die Vernissage statt.

Kevin A. Rausch in seinem Atelier in Wien © MARTIN RAUCHENWALD

Die Bilder des Künstlers Kevin A. Rausch stecken voller Rätsel, sind voller Anspielungen, Paradoxien und Irritationen. Sie vermitteln eine Realität, die beängstigend sein kann, aber niemals ausweglos und ohne Hoffnung ist. Albtraum und Traum, Fiktion und Vision liegen bei ihm nah beieinander. Der in Wolfsberg geborene und in Wien lebende Künstler ist der „wohl exponierteste Vertreter der jungen Österreichischen Künstlergeneration“ – wie er von Kurator André Lindhorst bezeichnet wird. Er setzt sich in seinen Bildern mit Verwerfungen und gesellschaftskritischen Themen auseinander und zeigt diese im Rahmen einer Ausstellung nun auch in der Galerie II in St. Andrä.