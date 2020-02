Kärntner des Tages Joe Pachler: Im Boxring wurde er zum Tiger

Facebook

Josef Joe Tiger Pachler feierte im Jänner seinen 70. Geburtstag © Helge Bauer

"Der Infight war mein Leben.“ Das merkt man spätestens, wenn Joe „Tiger“ Pachler einem die Hand reicht: Mit seinem kräftigen Händedruck zieht er einen förmlich in sich rein. In diese gefährliche kurze Distanz, in der er sich so wohl fühlt. „Meine Reichweite war zu gering. Ich war kein K. o.-Schläger, ich habe die Gegner zermürbt.“

Pachler wurde kürzlich 70, Gelegenheit um Bilanz zu ziehen: Noch heute erzählt Josef Pachler, den alle nur als Joe „Tiger“ kennen, gerne die Geschichte seines größten Triumphes: In einer Freitagnacht am 18. August 1978 holte er sich in Villach gegen den dänischen Titelträger Jørgen Hansen den Europameistertitel. Durch Disqualifikation in der achten Runde. Hansen schlug nach dem Gong in Richtung des Hinterkopfes von Pachler. „Ich war benommen. Der Arzt hat mich mit Riechsalz aufgeweckt.“ Natürlich blieb Kritik nicht aus: Man hätte ihm zugerufen, dass er auf dem Boden liegen bleiben soll. „Wenn du das im Fernsehen ansiehst, sagst du dir vielleicht: Ok, der hat sich fallen lassen. Dass dein Gegner aber über die Hand vom Ringrichter nachschlägt, ist eine andere Sache. Ich bin erst munter geworden, als der Kampf aus war.“