Acoustic Lakeside & Co.Unterkärntner Musikfestivals sind zurück!

Etwa 3000 Besucher verzeichnete das Acoustic Lakeside jährlich. © Markus Traussnig

Das vergangene Jahr war für die Unterkärntner Festivalfans kein besonders gutes. Sowohl das Acoustic Lakeside am Sonnegger See in Sittersdorf als auch das Rock den See am St. Andräer See fielen aus. Für die Pause nannten die Veranstalter mehrere Gründe: angefangen von der Pachtauflösung des Festival-Areals bis hin zur fehlenden Wertschätzung und Unterstützung. Retten konnte den Sommer allerdings das neue Fuzzstock-Festival am Klippitztörl, das auch heuer gemeinsam mit Rock den See und Acoustic Lakeside erneut stattfinden wird.