© Privat

Auf viele Luxusartikel und sonstige Annehmlichkeiten muss Marcel Velikogne in seiner neuen Heimat verzichten, aber das dürfte kein allzu großes Problem sein. Zum Tausch dafür gibt es Temperaturen um die 30 Grad, viel Sonnenschein, Palmenstrände und das karibische Meer. „Ich habe gelernt, das zu genießen, was man hat. Die Leute auf der Insel sind trotzdem sehr glücklich. Sie sprühen nur so vor Lebensfreude und das ist ansteckend“, sagt der Lavanttaler (24), der sich vor gut einem halben Jahr für ein Leben auf der Vulkaninsel Dominica, Teil der kleinen Antillen in der östlichen Karibik, entschied. Gut 17 Flugstunden benötigt man für die Reise zur Insel Dominica Foto © GoogleMaps