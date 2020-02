Facebook

Das im September abgestürzte Segelflugzeug © Bachhiesl

Im September des vergangenen Jahres war ein Pilot (56) mit einem Fluggast, einer 62-jährigen Frau, in St. Marein im Lavanttal zu einem Segelflug gestartet. Dieser Flug endete für die Passagierin tödlich. Sie war mit dem Segelflugzeug in ein Waldstück abgestürzt. Der Pilot hatte sich vorher mit einem Fallschirm in Sicherheit gebracht. Und zwar offenbar, ohne die Frau zu instruieren, wie sie sich in der Notsituation zu verhalten gehabt hätte, sagt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.