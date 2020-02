19 Betriebe nehmen in Wolfsberg am „Refill“-Projekt teil. Sie füllen mitgebrachte Wasserflaschen kostenlos auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Projektvorstellung im Altstadtmarkt: HTL-Direktor Jürgen Jantschgi, Stadtrat Christian Stückler, Marktleiterin Ulrike Zippusch, Stadtmarketing-Leiterin Eva Schatz und Gemeinderätin Susanne Dohr (von links) © Stadtpresse

Wolfsberg startet nach Wien und Graz als dritte Stadt in Österreich mit dem „Refill“-Projekt. Das heißt, dass man in gekennzeichneten Geschäften, Lokalen und anderen Einrichtungen seine mitgebrachte Flasche kostenlos mit Wasser auffüllen lassen kann. Die teilnehmenden Betriebe haben ein türkises „Refill“-Pickerl an der Eingangstüre.