In Marburg und in Bruck stellten die Nachwuchs-Judokämpfer des Judoclubs Long Life aus Wolfsberg ihr Können eindrucksvoll unter Beweis. Sie konnten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen erringen.

Trainer J.Rossmann, M.Weinberger, D.Dragomir, B.Jusupov, A.Radl, M.Wadler, D.Hochegger, Trainer W.Hafner (von links) © KK/Privat

700 Judokämpfer aus 14 Nationen traten beim „Apolon Open 2020“ an, bei einem der größten Judo-Nachwuchsturniere in Marburg in Slowenien.

Mit dabei auch der erfolgreichste Nachwuchskämpfer vom Judoclub Long Life Wolfsberg, Batuchan Jusupov, mit Trainer Karel Purkert. Jusupov

erkämpfte sich Bronze.