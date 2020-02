Nationalratsabgeordneter Johann Weber (54) spricht über den Tourismus in Kärnten und im Lavanttal, die Politikverdrossenheit der Jugend und die Attraktivierung der Lehre.

Für die ÖVP sitzt Johann Weber im Nationalrat © Markus Traussnig

Unter den 183 Nationalratsabgeordneten wurden im Oktober auch zehn Kärntner Mandatare angelobt. Darunter auch Sie. Was war es für ein Gefühl, als „Neuling“ in den Nationalrat einzuziehen?

Johann Weber: Es war hochinteressant, spannend und gewaltig. Es hat aber auch sehr viel Demut gegeben, denn ich weiß, was das nun bedeutet. Das ist nicht irgendwas. Aus sportlicher Sicht gesehen, ist es wie die Bundesliga. Man ist ein Teil des Ganzen. Dass das ich sein darf, ist gewaltig.